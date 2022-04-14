مراسل المنار: جيش العدو ينفذ سلسلة تدريبات داخل المنطقة المحتلة مقابل عيترون حتى ميس الجبل يتخلل ذلك صفارات إنذار محدودة وإطلاق عدد من القنابل المضيئة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2022 - 03:14

مراسل المنار: جيش العدو ينفذ سلسلة تدريبات داخل المنطقة المحتلة مقابل عيترون حتى ميس الجبل يتخلل ذلك صفارات إنذار محدودة وإطلاق عدد من القنابل المضيئة

منذ 27 mins 14 April، 2022
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