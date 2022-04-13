طالبان تنفي تقرير نيويورك تايمز عن قتل عناصر أمن تابعين للحكومة السابقة

نفت وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال الأفغانية، تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، جاء فيه أن سلطات طالبان قتلت العديد من عناصر الأمن التابعين للحكومة السابقة بدافع الانتقام.

وقال المسؤول الصحفي للوزارة، قاري سعيد خوستي، في تغريدة على (تويتر) اليوم الأربعاء، “التقرير الذي نشرته نيويورك تايمز عن مقتل أفراد الأمن السابقين غير صحيح ومنحاز، لقد صدر العفو العام عن الإمارة الإسلامية، ولا يحق لأي مجاهد أن ينتقم من أحد”. واتهم الصحيفة بمحاولة “إثارة العداء بين الأفغان بمثل هذه التقارير التي لا أساس لها من الصحة”.

وقالت الصحيفة في تقرير لها أمس إن الحركة لم تف بوعودها بالرأفة تجاه معارضيها وما أعلنته من عفو عام عن موظفي الحكومة السابقين وأفراد قوات الأمن في البلاد والمتعاونين مع القوات الأجنبية التي انسحبت من البلاد بعد سيطرة الحركة عليها في آب/أغسطس الماضي.

وقالت الصحيفة إن تحقيقا أجرته على مدار سبعة أشهر كشف عن مقتل أو إخفاء ما يقرب من 500 مسؤول حكومي سابق وأفراد من قوات الأمن الأفغانية خلال الأشهر الستة الأولى لحركة طالبان في السلطة.

المصدر: سبوتنيك