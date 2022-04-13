العميد فدوي: الثورة الإسلامية ماضية سريعاً في طريق النمو والتطور

أكد نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الايراني العميد علي فدوي أن “الثورة الإسلامية هي على الدوام في حال الغليان والتولد وماضية سريعاً في طريق النمو والتطور”.

وفي كلمة له الأربعاء خلال ملتقى لرواد استخبارات عمليات الوحدات القتالية خلال فترة الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988)، اشار العميد فدوي الى انتصار الثورة الاسلامية بقيادة الامام الخميني (رض) وانهاء الحكم الملكي الذي دام في البلاد 2500 عام، قائلاً “لقد قوضت الثورة الاسلامية نظام الحكم الملكي وكأنه لم يكن موجودا في الاساس ولهذا السبب فقد بدأت مظاهر العداء للثورة وشنت 87 دولة الحرب ضد الجمهورية الاسلامية على مدى 8 اعوام”.

واضاف أن “جبهة الحق منتصرة وجبهة الباطل بدأت الحرب ضدها، الا ان عشاق الثورة ادوا الواجب وحققوا انجازا عظيما، فهنيئا لمن استشهد منهم وهنيئا لمن مازال يخدم في الميدان، هذا الميدان الجديد يشمل ابعادا اوسع من قدرات جبهة الحق”.

وقال العميد فدوي “لقد شهدتم قبل ايام كيف تفاجأ السعوديون امام المقاتلين اليمنيين الذي اصابوا 14 نقطة استراتيجية سعودية بشكل متزامن، هؤلاء المقاتلون هم محبون للثورة الاسلامية وهذه الصيغة مستمرة ولا نهاية لها”.

المصدر: فارس