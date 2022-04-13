حركة حماس: نحذّر الاحتلال الصهيوني من تنفيذ مخطّط “ذبح القرابين” في المسجد الأقصى ونؤكّد أنَّ شعبنا لن يسمح بذلك مهما كان الثمن (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2022 - 13:00

حركة حماس: نحذّر الاحتلال الصهيوني من تنفيذ مخطّط “ذبح القرابين” في المسجد الأقصى ونؤكّد أنَّ شعبنا لن يسمح بذلك مهما كان الثمن (وكالة يونيوز)

منذ 36 mins 13 April، 2022
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