قتيلان بخلاف شخصي في بلدة عنجر البقاعية

قتل شخصان في بلدة عنجر بسبب خلاف شخصي، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وأفادت الوكالة عن “جريمة قتل وقعت في بلدة مجدل عنجر البقاعية ذهب ضحيتها كل من اللبناني (ق. د. ح) وشخص آخر سوري الجنسية صودف مروره في المكان، بسبب خلافات قديمة”.

وتابعت الوكالة “في التفاصيل، ان المدعو (ع. ق. ق.) اطلق النار باتجاه (ق. د. ح) فأرداه على الفور. ولدى سماع عائلة المغدور بجريمة قتل ابنهم أقدموا على مهاجمة منزل القاتل، وبدأوا بإطلاق النار عشوائيا فأصيب سوري صودف مروره في المكان عن طريق الخطأ”.

وأضافت الوكالة “على الفور طوق الجيش البلدة وعمل على تنفيذ مداهمات بحثا عن مطلقي النار. ونقلت جثة المغدور الى مستشفى فرحات في البقاع الغربي، فيما نقلت جثة السوري إلى مستشفى تعنايل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام