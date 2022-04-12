انفجار بالقرب من مبنى بلدية بنعفول

وقع انفجار عند الأولى والنصف من بعد منتصف الليل، بالقرب من مبنى بلدية بنعفول.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان الذي سُمع فيه دوي الإنفجار وعملت على نقل المصابين، وبعضهم اصابته خطرة، الى مستشفى الراعي في صيدا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام