انفجار بالقرب من مبنى بلدية بنعفول

وقع انفجار عند الأولى والنصف من بعد منتصف الليل، بالقرب من مبنى بلدية بنعفول.
وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان الذي سُمع فيه دوي الإنفجار وعملت على نقل المصابين، وبعضهم اصابته خطرة، الى مستشفى الراعي في صيدا.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
وقع انفجار عند الأولى والنصف من بعد منتصف الليل، بالقرب من مبنى بلدية بنعفول.
وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان الذي سُمع فيه دوي الإنفجار وعملت على نقل المصابين، وبعضهم اصابته خطرة، الى مستشفى الراعي في صيدا.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
اعلنت بلديه بنعفول قضاء صيدا عن اصابة احد الاشخاص بفايروس كورونا covid-19،وهو من سكان بلدة عرنابا وسيتم متابعة اصابته مع المعنيين، كما تمنت البلديه على جميع المخالطين له في بلدة بنعفول التواصل مع لجنة الطوارىء في البلدة لإجراء ما يلزم والاتصال على الرقمين: -الدكتور نبيل غدار غدار 03579046-03673577 طلال الرز. ...