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April 12 2022 - 08:34

انفجار بالقرب من مبنى بلدية بنعفول

منذ 1 ساعة 12 April، 2022
مقدمة
لبنان

وقع انفجار عند الأولى والنصف من بعد منتصف الليل، بالقرب من مبنى بلدية بنعفول.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان الذي سُمع فيه دوي الإنفجار وعملت على نقل المصابين، وبعضهم اصابته خطرة، الى مستشفى الراعي في صيدا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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