عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 12 نيسان 2022

العناوين

الأخبار:

ـ البخاري يلمّ “السياديّين” ويبارك حراك السنيورة.

ـ السيد نصر الله يحذّر من تأجيل الانتخابات

ـ المقاومة للعدو: الأقصى وجنين مقابل الحرب

ـ انتخابات الرئاسة الفرنسيّة: ماكرون يبدأ مشواراً صعباً

ـ معركة بعبدا على الماروني الثالث

البناء:

ـ السيد نصرالله يتّهم السفارة الأميركيّة وجماعتها بالعمل لتأجيل الانتخابات بعد التحقق من الفشل

ـ ‭‬الفدائيّون أسقطوا الرهان على التطبيع

ـ مَن شنّ الحروب هو مَن خرّب العلاقات العربيّة

ـ خصوم المقاومة لا يملكون برنامجاً إلا إضعافها.. المطلوب مشاركة كثيفة لضمان الفوز

الديار:

ـ غياب الاستراتيجيّة السعوديّة تزيد من «إرباك» الحلفاء: الانتخابات المحسومة مش أولويّة؟!

ـ السيد نصرالله يحضّ على الاقتراع ويُحذر من التأجيل ويطمئن «القلقين»: لا نريد الغاء أحد

ـ ساعات من «الإذلال» على الافران وحلحلة خلال ساعات… «فوضى أمنيةّ» في «اسرائيل»

النهار:

ـ التنسيق السعودي الفرنسي الأميركي يتوج “العودة”

ـ المدافعون عن ماريوبول: نفدت ذخيرتنا أذكرونا بكلمة

ـ إسرائيل تجدد عملياتها في الضفة وشنت حملة اعتقالات شملت 23 شخص

ـ المبعوث الأممي إلى اليمن يزور صنعاء لتثبيت هدنة هشة

الجمهورية:

ـ تأكيد دولي: الانتخابات تعزز الاستقرار

ـ الخبز مفقود

ـ محاولة اغتيال سياسي فاشلة

ـ كتلة ثالثة تتحكم بالمجلس المقبل؟

ـ حرب الحبوب

اللواء:

ـ “أزمة قمح” تنغِّص على اللبنانيين فرصة تعافي العلاقات اللبنانية – الخليجية

ـ بخاري يجدِّد دعم لبنان بالشراكة مع فرنسا.. والتشكيلات الدبلوماسية تعود إلى الواجهة

ـ تقاطعات دولية وإقليمية على حدود الدونباس

الاسرار

البناء:

– قال رئيس حكومة سابق يدير عدداً من اللوائح الانتخابية في مجلس خاص إن السفير السعودي قال له إن السفراء الأصدقاء استنجدوا به بسبب خيبة الأمل تجاه ما تؤكده الإحصاءات من نيل حزب الله وحلفائه الأغلبية واحتمال بلوغهم الثلثين وتحكمهم باستحقاق رئاسة الجمهوريّة.

– نقل عن مسؤول أوروبي بارز قوله إن أوروبا دخلت عملية لحس مبرد، فكلما تقدّمت المواجهة حول أوكرانيا ازداد الارتهان الأوروبي الاقتصادي والمالي لروسيا والسياسي والعسكري والأمني لأميركا والزعماء الأوروبيون لا يملكون إلا التهليل لتغطية الكارثة المقبلة.

الجمهورية:

ـ يخطط مسؤول للقيام بجولة خليجية تبدأ بالرياض على خلفية التطورات الإيجابية وعودة السفراء

ـ تدأب قيادة تيار سياسي على استرداد مجموعات منكفئة كانت على خالف سابق معها

ـ تقول جهات سياسية إن الإنتخابات ممنوع تعطيلها أو تأجيلها، وعبثا يحاول البعض أن يسوق لهذا الأمر

اللواء:

– صبَّ معظم أصوات اللبنانيين من حملة الجنسية الفرنسية إلى صالح الرئيس الحالي، لاعتبارات متعددة، أبرزها التعصُّب الأعمى ضد «المجموعات المهاجرة» من قبل مرشحة اليمين.

– تعرّضت الشيكات المصرفية إلى وضع لا يُحسد حاملوها عليه، بعد أن فقدت الثقة بها، ويتجه كثيرون لعدم التعامل النقدي بها.

– يجزم مطلعون أن لقاء شخصيتين برعاية حزبية، لم يتطرق قط إلى الاستحقاقات ما بعد الانتخابات لا من قريب ولا من بعيد.

النهار:

ـ يلاحظ اللبنانيون بطئأ كبيرا في سرعة الانترنت في عدد من مناطق العاصمة ومحيطها.

-تزداد عبر شبكة الانترنت مواقع البيع الالكتروني التي تسرق اللبنانيين ببضاعة دون المواصفات من دون القدرة على ملاحقة اصحابها.

ـ عُلم أن وفدا ً كبيرا من ّمشايخ طائفة الموحدين الدروز في الشوف، التقى ّنائبا مستقيلا ومرشحا عن المقعد الدرزي في المنطقة، واتّسم اللقاء بالمودة والحرص على وحدة الطائفة والجبل واستقرارهما، والحفاظ على المصالحة التاريخية.

المصدر: صحف