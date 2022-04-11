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April 11 2022 - 18:36

من آثار القصف على دونباس

منذ 27 mins 11 April، 2022
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اوكرانيا - خبر وصورة - دونباس

صور أنقاض في دونباس نتيجة قصف الجيش الأوكراني حسب الاعلام الروسي.

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المصدر: سبوتنيك

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