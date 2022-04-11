دونيتسك تعلن سيطرة قواتها على ميناء ماريوبول – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2022 - 18:34

دونيتسك تعلن سيطرة قواتها على ميناء ماريوبول

منذ 1 ساعة 11 April، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: روسيا اليوم

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