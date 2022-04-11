غرفة التحكم المروري: تصادم بين 3 مركبات على طريق انفاق المطار باتجاه خلدة الاضرار مادية وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 11 2022 - 11:46

غرفة التحكم المروري: تصادم بين 3 مركبات على طريق انفاق المطار باتجاه خلدة الاضرار مادية وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا

منذ 15 mins 11 April، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة