قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم بلدة اليامون غرب مدينة جنين (قنا الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2022 - 11:44

قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم بلدة اليامون غرب مدينة جنين (قنا الاقصى الفضائية)

منذ 23 mins 11 April، 2022
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