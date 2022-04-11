شرطة الاحتلال: الشاب الذي تم تحييده قرب مدينة عسقلان المحتلة هو “إسرائيلي”

اعترفت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، مساء الأحد، أن الشاب الذي تم تحييده قرب مدينة عسقلان المحتلة هو مستوطن “إسرائيلي” وأن الحدث جنائي.

وقال إعلام العدو “وقعت الحادثة عند مفترق بات هدار في عسقلان، حيث حاول المشتبه به خطف سلاح مجندة، ثم أطلق عليه جندي النيران وأصيب بجراح حرجة وأعلن عن مقتله بعد وقت قصير”.

وأضاف، “بأن المستوطن الذي حاول انتزاع السلاح من مجندة في عسقلان تم إطلاق النار عليه من قبل قائد لواء بنيامين العقيد إلياف الباز، الذي صادف مروره من هناك”.

وفي أعقاب الحادثة، استدعى جيش العدو قوات كبيرة إلى جانب مروحية للبحث عن مساعدين للمشتبه به بعد معلومات أولية أنه فلسطيني.

وفي وقت لاحق، أكد إعلام الاحتلال أن القتيل هو مستوطن فرّ من مصحة نفسية وهو مختل عقلياً، وليس من غزة كما أشيع.

يُشار إلى أن العمليات البطولية الأخيرة في الداخل المحتل أدخلت اجهزة أمن الاحتلال في حالة من التخبط بسبب وقوع هذه العمليات بشكل فجائي ما يربك الاحتلال واجهزته الأمنية؟

المصدر: فلسطين اليوم