مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الأحد 10-04-2022

بشكلٍ متدرجٍ يذهبُ لبنانُ نحوَ الحماوةِ الانتخابيةِ وموعدِ الاستحقاقِ الذي يرى فيه الجميعُ اهميةً كبرى، ولكنْ كلٌّ بحَسَبِ برامجِه ومشاريعِه، ومنها المشاريعُ المكشوفةُ التي تَجمعُ البعضَ على شعارٍ ممجوجٍ ضدَّ قوةِ لبنان..

حزبُ الله الذي يَسيرُ الى الاستحقاقِ متسلحاً بشفافيةِ برامجِه ووضوحِ مساعيهِ وانجازاتِه يؤكدُ ثقتَه بناخبيهِ الصامدينَ بوجهِ الحصارِ الذين اَوفَوْا المقاومةَ الكيلَ واَجزلوا الوفاءَ على مدى اربعينَ سنةً ولن يَبخلوا في اشدِّ المحنِ السياسيةِ والهجماتِ الانتخابية..

في كلِّ المناطقِ يتوالى اعلانُ اللوائحِ التي تُشكِّلُ خارطةً واضحةً لاشكالِ المنافسة، ووَسْطَ تشتتِ بعضِ الساحاتِ الواحدةِ لا يكونُ مستغرباً اَن تتدخلَ السفاراتُ لاستدراكِ الخسائرِ بالحضورِ المباشرِ واقامةِ الافطاراتِ الانتخابيةِ العلنية.

في الانتخاباتِ الفرنسيةِ التي انطلقت في دروتِها الاولى يُرصَدُ اولُ اختبارٍ لمزاجِ الاوروبيينَ حيالَ تداعياتِ الازمةِ الاوكرانيةِ على بُلدانِهم واقتصاداتِها وما كانَ لاحزابِهم ورؤسائِهم من دورٍ في التحريضِ على الحربِ معَ روسيا مالكةِ مفاتيحِ الغازِ في منازلِ اوروبا ومعاملِها.

في باكستان، خارطةٌ جديدةٌ للصراعِ السياسي تتضحُ يومَ الغدِ معَ تسميةِ البرلمانِ لرئيسِ الحكومةِ الجديدةِ بعدَ الانقلابِ على حكومةِ عمران خان المناديةِ بالحذرِ من المؤامرةِ الاميركية.

وتبقى فلسطينُ بوصلةَ احداثِ المنطقة، وكيفَ لا ولا يجدُ فيها العدوُ المحتلُ وسيلةً لمنعِ العملياتِ الفلسطينيةِ الموجِعة، ولم تَعُد العياداتُ النفسيةُ المتخصصةُ تكفي مستوطنيهِ الخائفين، فيما جنودُهُ العاجزونَ عن مواجهةِ رجالِ فلسطينَ يَستقوُونَ بالرصاصِ والقتلِ على نسائِها كما حصلَ اليومَ معَ الشهيدة غادة سباتين ومع امرأة اخرى في الحرم الابراهيمي مساء اليوم.

المصدر: قناة المنار