التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الاوراسي يتجاوز الـ 5.6 مليار دولار

أعلن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية ان التبادل التجاري بين ايران ودول الاتحاد الاوراسي سجل 13.127 مليون طن من السلع بقيمة وصلت لـ 5.643 مليار دولار في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2022.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان متحدث مصلحة الجمارك الايرانية، روح الله لطيفي، قال أن التبادل التجاري البيني نما كمّيا 51 بالمئة وسعريا 66 بالمئة عن الفترة المناظرة 2021.

ولفت لطيفي إلى أن صادرات السلع الايرانية لدول الاتحاد ( روسيا – بلاروسيا – قرغيزيا – كازاخستان – أرمينيا) سجلت 2,770,155 طنا من السلع بقيمة تخطت 1.170 مليار دولار بنمو كمي 3.5 بالمئة وسعري 12 بالمئة على اساس سنوي.

وأوضح أن روسيا تصدرت قائمة الدول المستوردة من ايران بشراء 1,141,935 طنا من السلع بقيمة تجاوزت 583.658 مليون دولار تلتها كل من أرمينيا 1,052,784 طنا بقيمة 302.343 مليون دولار، وكازاخستان 517,628 طنا من السلع بقيمة 188.866 مليون دولار.

وتابع أن قرغزيا استوردت 45,873 طنا من السلع بقيمة 78.900 مليون دولا وبيلاروسيا 11,934 طنا من السلع بقيمة 16,813 مليون دولار.

وفي ذات السياق أكد المتحدث أن واردات ايران من دول الاتحاد الاوراسي بلغت في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار، 10,356,890 طنا من السلع بقيمة تخطت 4.472 مليار دولار بنمو كمي 73 بالمئة وسعري 90 بالمئة على اساس سنوي.

المصدر: وكالة مهر