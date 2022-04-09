“الجهاد”: الاحتلال الاسرائيلي يسعى لاستهداف مخيم جنين

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بسام السعدي أن “هناك مخطط طويل الأمد من قِبل الاحتلال الاسرائيلي باستهداف مخيم جنين، واستهداف كل أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده”.

وقال السعدي السبت تعقيباً على اقتحام مخيم جنين واستشهاد المجاهد أحمد السعدي إن “الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء، وسوف يستمر في التصدي لهذ الاحتلال حتى تحقيق أهدافه في الحرية والكرامة”، واعتبر أن “الدماء التي تنزف على أرض مخيم جنين، وفي طول البلاد وعرضها، هي دليل على أن هذا الشعب لن يستسلم وسوف يستمر في مقاومة الاحتلال”.

وشدد السعدي على أن “الشعب الفلسطيني هو رأس حربة لكل الأمة العربية والإسلامية”، ولفت الى أنه “سوف يستمر في الاشتباك مع العدو حتى إنجاز ما نسمو إليه من تحرير الأرض وتطهير المقدسات”.

المصدر: فلسطين اليوم