لجان المقاومة: جرائم العدو في جنين لن ترمم صورته التي مرقتها العمليات البطولية التي نفذها ثوار شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2022 - 13:26

لجان المقاومة: جرائم العدو في جنين لن ترمم صورته التي مرقتها العمليات البطولية التي نفذها ثوار شعبنا

منذ 54 mins 9 April، 2022
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