هيئة علماء بيروت: نبارك للشعب الفلسطيني المقاومة العملية النوعية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 8 2022 - 10:56

هيئة علماء بيروت: نبارك للشعب الفلسطيني المقاومة العملية النوعية

منذ 26 mins 8 April، 2022
هيئة علماء بيروت هنأت الشعب الإيراني بفوز رئيسي
لبنان

رأت هيئة علماء بيروت في بيان، أنه “في قلب الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين، تضرب المقاومة بيد من فولاذ وتحطم كل الحواجز الأمنية، خارقة بذلك عمقه الأمني وكل تحصيناته ومنظوماته التي يتباهى بها”.

وباركت “للشعب الفلسطيني المقاوم هذه العملية النوعية والتي تؤكد ان هذا الشعب العزيز لن ينكسر ولن يمل رغم عظيم التضحيات التي قدمها على مدى عقود من الزمن، وان المقاومة هي خياره الأجدى في الوصول الى النصر والتحرير الكامل لفلسطين، وان كل أحرار الأمة وشرفائها يقفون معه ويأيدونه”.

واعتبرت أن “هذا الانجاز ردا طبيعيا على جرائم العدو واحتلاله الأرض والمقدسات، وأن على الصهاينة أن يفهموا جيدا بأنه لا أمان لهم في أرضنا وعليهم الرحيل من حيث أتوا، كما ان هذه العملية البطولية تشكل رسالة واضحة لكل المطبعين البائسين ، انهم لن يحصدوا من خياناتهم وتآمرهم سوى المذلة والعار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة