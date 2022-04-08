إعلام العدو: رغم الانتشار الكثيف للجيش والشرطة الاسرائيلية وإغلاق الطرقات تمكن منفذ عملية تل أبيب من الوصول إلى يافا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2022 - 08:48

إعلام العدو: رغم الانتشار الكثيف للجيش والشرطة الاسرائيلية وإغلاق الطرقات تمكن منفذ عملية تل أبيب من الوصول إلى يافا

منذ 1 ساعة 8 April، 2022
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