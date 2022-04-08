إعلام العدو: رغم الانتشار الكثيف للجيش والشرطة الاسرائيلية وإغلاق الطرقات تمكن منفذ عملية تل أبيب من الوصول إلى يافا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2022 - 08:48
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مقتل مستوطنين على الأقل وجرح 15 آخرين بينهم 4 بحالة ميؤوس منها في عملية إطلاق نار بشارع ديزنغوف وسط تل أبيب
حركة حماس: نبارك العملية البطولية في تل أبيب التي أدت لمقتل عدد من الجنود المحتلين والمستوطنين
حركة الجهاد الإسلامي: عودة العملية الفدائية داخل العمق الإسرائيلي هو نتيجة طبيعية للعدوان الذي تجاوز كل الحدود
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة الحوادث التي تجري على أرض فلسطين
لجان المقاومة الفلسطينية: نبارك العملية البطولية في تل أبيب التي أربكت العدو وأثبتت هشاشته وضعفه
كتائب الأقصى: نبارك العملية البطولية في تل أبيب وندعو لاستمرار العمليات الفدائية في كافة المناطق الفلسطينية
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: عملية اليوم ضربت العدو بمقتل وردت على كاسر الأمواج بتسونامي مقاوم
نادي الأسير: نحو 400 أمر اعتقال إداري أصدرها الاحتلال بحق فلسطينيين منذ مطلع العام الحالي
حركة حماس تدعو للمشاركة الواسعة في جمعة الفجر العظيم غدًا انتصاراً للقدس والأقصى ورفضاً لقرارات الاحتلال
وفد صندوق النقد الدولي في لبنان يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: لاستمرار التعاون مع صندوق النقد لإخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافي والحل
الرئيس نبيه بري: الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد يشكل إنجازاً إيجابياً للحكومة على طريق معالجة الأزمة الاقتصادية
الرئيس بري: المجلس النيابي جاهز لتأمين التشريعات المطلوبة لإنجاح البرنامج وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين
كتلة الوفاء للمقاومة: لضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وندعو اللبنانيين إلى أوسع مشاركة فاعلة
كتلة الوفاء للمقاومة: إقرار قانون "الكابيتال كونترول" لا يزال حاجة وضرورة شرط أن يحفظ ويحمي أموال المودعين
الخارجيتان السعودية والكويتية تعلنان عودة سفيريهما إلى لبنان
المتحدث باسم شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان يحتجز سفينة البنزين "سي هارت" رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية
المتحدث باسم شركة النفط اليمنية: قوى العدوان تنتهك الهدنة المعلنة ونجدد دعوة المبعوث الأممي لوضع حد لهذه التجاوزات
رئيس الوفد الوطني اليمني: حاضر ومستقبل اليمن يتقرر داخل اليمن وأيّ نشاط خارج حدوده عبارة عن مسرحيات هزلية لقوى العدوان
محمد عبد السلام: طريق السلام بوقف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية ودون ذلك محاولة يائسة لإعادة ترتيب الصفوف
شركة النفط اليمنية: ربط السفينة الإسعافية "سندس" المحملة بمادة البنزين في رصيف ميناء الحديدة
وزير الخارجية الإيراني: على أمريكا اتخاذ تهج واقعي بدلا من المطالب الإضافية
المتحدث باسم الكرملين: العملية العسكرية في أوكرانيا قد تنتهي خلال الأيام المقبلة إما بتحقيق أهدافها أو عبر المفاوضات
وزير الخارجية الروسي: نلاحظ تراجعاً من الجانب الأوكراني عن مقترحاته في المباحثات واستمرارا في الاستفزاز
سيرغي لافروف: واشنطن وحلفاؤها يتحكمون بقرار كييف ويدفعونها إلى استمرار الأعمال العدائية
الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرر تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
93 بلداً صوتوا لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان مقابل 24 صوتوا ضد القرار وامتناع 58 دولة عن التصويت
المحكمة العليا في باكستان تعلن إبطال قرار حل البرلمان وتحدد 9 نيسان لطرح الثقة في حكومة عمران خان
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: سنستخدم السلاح النووي إذا اقدمت كوريا الجنوبية على مواجهة عسكرية
لجنة الأمن الوطني في كازاخستان: اعتقال عميل أجنبي كان يخطط لتنفيذ هجوم على الرئيس قاسم جومارت توكايف
كوريا الشمالية تتوعد سيول برد "بلا رحمة" إذا قامت الأخيرة بضربة استباقية
14 قتيلًا على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
إعلام العدو: رغم الانتشار الكثيف للجيش والشرطة الاسرائيلية وإغلاق الطرقات تمكن منفذ عملية تل أبيب من الوصول إلى يافا
منذ 1 ساعة
8 April، 2022
عاجل
الشهيد رعد فتحي حازم
عملية تل أبيب
التعليقات
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