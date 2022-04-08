اللقاء الوطني العكاري في مذكرة إلى الوزير الحاج حسن: للسعي مع الأشقاء العرب إلى تصريف الإنتاج الزراعي

توجه اللقاء الوطني العكاري بمذكرة مطلبية إلى وزير الزراعة عباس الحاج حسن تناشد الوزير القيام “بدور إيجابي ومتجاوب مع مطالب المزارعين اللبنانيين، في إطار تنمية قدرات الأمن الغذائي الوطني”.

وطالبت المذكرة “بالسعي مع الأشقاء العرب لتصريف الإنتاج الزراعي من الفاكهة والخضروات، ولاستقدام الدعم للمزارع من غراس، وبذور، وسماد، ومبيدات حشرية، ودعم الزراعة ولتثبيت المزارعين في أرضهم ومناطقهم”.

وأضافت: “نقترح… إبعاد متعلّقات الزراعة من الاستثمار السياسي، ونحن في مسار الانتخابات النيابيّة، فذلك له ترددات سلبية ليست في مصلحة المزارعين ولا الامن الغذائي، ونقول: كفانا استغلالا ومتاجرة بالشعارات”.

وكذلك اقترح اللقاء “رزنامة زراعية مضبوطة من أجل حماية الإنتاج الوطني، وفي الوقت نفسه حماية المواطن المستهلك. فلا هو مطلوب تفريغ الأسواق من المواد الضرورية من منتجات الزراعة ووقف الاستيراد بحجة حماية الإنتاج فهذا سيجعل الأسعار فوق ما يطيق المواطن، ولا هو مطلوب استيراد المنتجات بمبالغة ما يؤذي الإنتاج الوطني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام