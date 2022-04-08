مسيرة حاشدة في بيت حانون شمال غزة ابتهاجا بعملية تل أبيب البطولية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2022 - 02:30

مسيرة حاشدة في بيت حانون شمال غزة ابتهاجا بعملية تل أبيب البطولية

منذ 1 ساعة 8 April، 2022
مسيرة
خبر وصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

مسيرة حاشدة في بيت حانون شمال غزة ابتهاجا بعملية تل أبيب البطولية

المصدر: فلسطين اليوم

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