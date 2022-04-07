اعلام العدو: تجدد إطلاق النار شمال موقع الهجوم في تل ابيب والأمن يحاصر مبنى يشتبه باختباء أحد المنفذين داخله (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2022 - 23:10

اعلام العدو: تجدد إطلاق النار شمال موقع الهجوم في تل ابيب والأمن يحاصر مبنى يشتبه باختباء أحد المنفذين داخله (وكالة يونيوز)

منذ 49 mins 7 April، 2022
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