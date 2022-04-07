اعلام العدو: تجدد إطلاق النار شمال موقع الهجوم في تل ابيب والأمن يحاصر مبنى يشتبه باختباء أحد المنفذين داخله (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2022 - 23:10
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قتيلان على الأقل وعدد من الجرحى في عملية إطلاق نار بشارع ديزنغوف وسط تل أبيب
وفد صندوق النقد الدولي في لبنان يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات
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الرئيس بري: المجلس النيابي جاهز لتأمين التشريعات المطلوبة لإنجاح البرنامج وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين
كتلة الوفاء للمقاومة: لضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وندعو اللبنانيين إلى أوسع مشاركة فاعلة
كتلة الوفاء للمقاومة: إقرار قانون "الكابيتال كونترول" لا يزال حاجة وضرورة شرط أن يحفظ ويحمي أموال المودعين
النائب إيهاب حمادة: الرهان في الانتخابات على وفاء اللبنانيين ووقوفهم إلى جانب مقاومتهم سداً بوجه المؤامرات الأميركية
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نادي الأسير: نحو 400 أمر اعتقال إداري أصدرها الاحتلال بحق فلسطينيين منذ مطلع العام الحالي
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محمد عبد السلام: طريق السلام بوقف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية ودون ذلك محاولة يائسة لإعادة ترتيب الصفوف
شركة النفط اليمنية: ربط السفينة الإسعافية "سندس" المحملة بمادة البنزين في رصيف ميناء الحديدة
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المتحدث باسم الكرملين: العملية العسكرية في أوكرانيا قد تنتهي خلال الأيام المقبلة إما بتحقيق أهدافها أو عبر المفاوضات
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سيرغي لافروف: واشنطن وحلفاؤها يتحكمون بقرار كييف ويدفعونها إلى استمرار الأعمال العدائية
الروبل الروسي يرتفع أكثر من 3% مقابل الدولار رغم الإجراءات العقابية الغربية
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93 بلداً صوتوا لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان مقابل 24 صوتوا ضد القرار وامتناع 58 دولة عن التصويت
المحكمة العليا في باكستان تعلن إبطال قرار حل البرلمان وتحدد 9 نيسان لطرح الثقة في حكومة عمران خان
السلطات الأسترالية بدأت عمليات إجلاء المدنيين في سيدني نتيجة سيول سببتها الأمطار الغزيرة
رئيس مجلس الوزراء الكويتي يقدّم استقالة الحكومة الى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: سنستخدم السلاح النووي إذا اقدمت كوريا الجنوبية على مواجهة عسكرية
لجنة الأمن الوطني في كازاخستان: اعتقال عميل أجنبي كان يخطط لتنفيذ هجوم على الرئيس قاسم جومارت توكايف
كوريا الشمالية تتوعد سيول برد "بلا رحمة" إذا قامت الأخيرة بضربة استباقية
14 قتيلًا على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
اعلام العدو: تجدد إطلاق النار شمال موقع الهجوم في تل ابيب والأمن يحاصر مبنى يشتبه باختباء أحد المنفذين داخله (وكالة يونيوز)
منذ 49 mins
7 April، 2022
اطلاق نار
الاحتلال الصهيوني
عملية تل ابيب
فلسطين
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