إعلام العدو: 5 إصابات جراء اطلاق نار في شارع ديزنغوف في تل ابيب بينهم 3 في حال الخطر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2022 - 21:26

إعلام العدو: 5 إصابات جراء اطلاق نار في شارع ديزنغوف في تل ابيب بينهم 3 في حال الخطر

منذ 11 mins 7 April، 2022
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