الشيخ الخطيب: المؤسسة العسكرية ضمانة حفظ الاستقرار والأمن في لبنان

أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب أن “المؤسسة العسكرية ضمانة حفظ الاستقرار والأمن في لبنان”.

كلام الشيخ الخطيب جاء الخميس خلال استقباله أمين سر “المجلس الاعلى للدفاع” اللواء محمد المصطفى على رأس وفد من الضباط في زيارة تعارفية.

من جهة ثانية، استقبل الشيخ الخطيب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي التي أطلعته على برامج ومشاريع الامم المتحدة الإنسانية وهنأته بحلول شهر رمضان المبارك.

واكد الشيخ الخطيب على “ضرورة تفعيل التعاون المشترك بين الامم المتحدة والحكومة اللبنانية في مواجهة الأزمة الصعبة التي تستوجب زيادة حجم التقديمات والمساعدات الانسانية الى لبنان”، وشكر “للامم المتحدة على وقوفها الى جانب لبنان”، داعيا الى “دعم المشاريع التنموية والاستثمارية والقطاعات الصحية والزراعة والصناعية التي توفر فرص عمل الى اللبنانيين وتنعش الاقتصاد اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام