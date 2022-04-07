4 أسرى دخلوا أعواما جديدة بالأسر في سجون العدو الاسرائيلي

دخل 4 أسرى الخميس أعواما جديدة بالأسر في معتقلات العدو الإسرائيلي، بحيب ما أفادت “نادي الاسير الفلسطيني”.

وقال النادي إن “المعتقل مسلمة عبد الله أحمد ثابت (47 عامًا)، من طولكرم، دخل عامه الـ20 في معتقلات الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2003، وهو محكوم بالسجن 25 عاما”، وتابع “كما دخل المعتقل مالك حامد (28 عاماً) من رام الله، عامه الـسادس وذلك منذ اعتقاله عام 2017، وهو محكوم بالسجن المؤبد مرتين، علما أنه يواجه ظروفا عزل خطيرة في زنازين معتقل مجدو، منذ شهر كانون أول/ديسمبر العام المنصرم”.

واضاف النادي “دخل المعتقل زيد يونس أحمد يونس (45 عامًا) من نابلس، عامه الـ21 في معتقلات الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد، علما أنه فقد شقيقه الأسير المحرر أحمد يونس وهو في الأسر”، وتابع “دخل المعتقل أحمد تركمان من جنين عامه الـ20 في معتقلات الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2002، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة”.

المصدر: وكالة وفا