المفتي قبلان : البلد في المرحلة المقبلة في حاجة ماسة لتعديل القانون التأسيسي للدولة لنسف دولة الطائفية وتكريس دولة المواطنة ومؤسساتها

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في تصريح اليوم “أنه لا يمكن أبداً السكوت عن حالة الإستهتار والفوضى والتسيّب التي تضرب البلد والناس ولقمة عيشهم وحق استشفائهم ودوائهم فيما القرار السياسي معدوم ومهووس بالتصاريح العجائبية وسط دولة قديمة وبالية ومترهلة”، مشيراً الى ان “الكارثة اليوم تطال الرغيف والطحين والتموين بخلفية فشل سياسي ونفوذ تجاري أسوأ من غزوات هولاكو فضلاً عن تقصير السلطة بخصوص التنسيق القضائي فيما خصّ ملف المطاحن وتقدير حجم الأزمة ولعبة النفوذ التجاري”.

واوضح ان “المطلوب دولة قادرة على نبش مقبرة المصرف المركزي وجرّ مافيات المصارف والأسواق إلى المحاكم وقلب الطاولة على الفساد التجاري والسياسي”.

واضاف المفتي قبلان ” وبصراحة أكثر البلد في المرحلة المقبلة في حاجة ماسة لتعديل القانون التأسيسي للدولة لنسف دولة الطائفية وتكريس دولة المواطنة ومؤسساتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام