قوات الاحتلال تعتقل 5 شبان من منطقة باب العامود بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، خمسة شبان من منطقة باب العمود عند مدخل البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بأن وحدة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت شابين بعد الاعتداء عليهما، فيما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان آخرين.

ومنذ مطلع شهر رمضان الفضيل، تنفذ قوات الاحتلال اعتداءات يومية على المواطنين عقب خروجهم من صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، في محاولة منها لإفراغ مدينة القدس من طابعها الفلسطيني والتنغيص على المواطنين الذين يتوافدون إلى القدس خلال الشهر الفضيل لأداء الصلاة.

واعتقلت قوات الاحتلال منذ الأول من رمضان 38 مقدسيًا، بعضهم ما زال رهن الاعتقال، والبعض الآخر أفرج عنه بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة وفرضت عليهم غرامات مالية.

المصدر: فلسطين اليوم