قوى الامن: توقيف شخصين بجرم السرقة نشطا في سن الفيل

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم بجميع أنواعها على الأراضي اللبنانية، وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، وبعد ان كثرت في الآونة الأخيرة عمليات السلب التي طالت العديد من العمال الأجانب في محلة سن الفيل، كثفت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الشعبة الى تحديد هوية المتورطين بعمليات السلب، وهما كل من اللبنانيين:

– ش. غ. (مواليد عام 1999)

– م. ج. (مواليد عام 1990)

بتاريخ 29-3-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة سن الفيل.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة اشتراكهما بتنفيذ أكثر من /20/ عملية سلب في محلة سن الفيل طالت العديد من العمال الأجانب، وأنهما ينشطان في هذا المجال منذ حوالى الشهرين. كما اعترفا بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام