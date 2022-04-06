الصين تطوِّر مركبة ركاب بسرعة 1.6 كم في الثانية

تستهدف شركة Space Transportation (المعروفة في الصين باسم Lingkong Tianxing) تطوير مركبة ركاب قادرة على الاندفاع باتجاه السماء بسرعة أسرع من الصوت “فرط صوتية” وذلك بقدر 1.6 كيلومتر في الثانية- أي ضعف سرعة الطائرة الكونكورد.

نجاح الشركة في تطوير مركبة الركاب سوف يساعد الأفراد على السفر من شانغهاي إلى نيويورك في ساعتين فقط، وقد نشرت الشركة مقطع فيديو دعائياً بالرسوم المتحركة يُظهر الركاب (دون الحاجة لارتداء خوذة أو بدلة فضاء) على متن ما تبدو وكأنها طائرة فضائية بـ12 مقعداً، وتستقر أسفل هيكلٍ انسيابي على شكل حرف دلتا، ويُحيط به من الجانبين صاروخان عملاقان معززان حسبما نشرت شبكة CNN الأمريكية في تقريرها يوم الثلاثاء 5 أبريل/نيسان 2022.

يجري إطلاق المركبة عمودياً إلى السماء، وبوصولها إلى ارتفاعات التحليق، تنفصل طائرة الفضاء عن الصواريخ المعززة، ثم تواصل التزلج على حافة الفضاء بسرعة 7.000 كم/س، قبل أن تهبط في وجهتها عمودياً أيضاً بمساعدة عدة هبوط على شكل حامل ثلاثي القوائم.

فيما ذكر موقع الشركة أنها تستهدف إطلاق أول رحلة سياحية فضائية تجريبية دون مدارية في عام 2025، متبوعةً “برحلة مركبة فرط صوتية عالمية متكاملة وشاملة بحلول 2030”.

ستكون هذه المبادرة- في حال تحقيقها- خير تجسيدٍ لطموحات الصين من أجل الهيمنة على الأسواق المتخصصة والتي يُحتمل أن تكون مربحة للسياحة الفضائية، إلى جانب الرحلات فرط الصوتية بين نقطةٍ وأخرى للمسافرين من رجال الأعمال، فضلاً عن كونها مدعومةً بواسطة أطرافٍ نافذة في مجال الاستثمارات الصينية.

جدير بالذكر أن المشروع جمع في أغسطس/آب 2021 أكثر من 300 مليون يوان (47 مليون دولار تقريباً) في التمويل الأولي، الذي جاء تحت قيادةٍ مشتركة من صندوق استثمارات صناعية بشانغهاي تابع لـMatrix Partners China ومجموعة Shanghai Guosheng Group الحكومية.

المصدر: عربي بوست