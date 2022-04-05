إصابة 17 أسيرا مريضا في عيادة سجن الرملة الصهيوني بفيروس كورونا

أعلن نادي الاسير الفلسطيني الثلاثاء عن إصابة الأسرى المرضى في عيادة “سجن الرملة” الاسرائيلي بفيروس كورونا والبالغ عددهم 17 أسيرا.

وأكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى “إصابة الأسير المريض معتصم طالب داود رداد بفيروس كورونا، وعلى أثر إصابته نقلته إدارة سجن عيادة الرملة إلى قسم الحجر”.

وأوضحت عائلة الأسير معتصم رداد أنه “كان مقررا زيارة لأهله يوم الخميس القادم وأبلغتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإلغاء زيارة الأهل على أثر إصابته بكورونا وحجره الصحي من قبل إدارة سجن عيادة الرملة”.

المصدر: فلسطين اليوم