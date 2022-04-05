اليمن: قوى العدوان ارتكبت أكثر من 100 خرق للهدنة

ارتكبت قوى العدوان السعودي الاميركي الاماراتي 101 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “خروقات العدوان تمثلت في 27 تحليقا للطيران الاستطلاعي المسلح في أجواء محافظات مأرب وحجة وصعدة ولحج وما وراء الحدود، و16 غارة لطيران الأباتشي والاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمحافظة مأرب والفاخر بمحافظة الضالع وموقع شامخ قعبان بمحافظة لحج”.

وأشار المصدر إلى أن “مرتزقة العدوان استحدثوا ثلاثة تحصينات قتالية، في الأقوز بمديرية مريس بمحافظة الضالع ومنطقة شرق الشيخ وشرق تبة الشرقي في جيزان”، ولفت إلى “تسجيل عملية هجومية لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان العبية في العكد بمحافظة مأرب”، وذكر أنه تم رصد 23 عملية قصف صاروخي ومدفعي لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية”.

المصدر: موقع انصار الله