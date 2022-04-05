أعلنت وزارة الدفاع البولندية أنها وقعت اتفاقية بشأن استيراد 250 دبابة أمريكية الصنع من طراز “أبرامز”.

وينص العقد على توريد الدبابات من أحدث تعديل “إم1 آ2 إس إي بي في 3″، كما تتضمن الاتفاقية شراء بولندا حزما لوجستية وتدريبا بموجب العقد الموقع، ولا سيما أجهزة محاكاة طاقم الدبابات.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية والكونغرس الأمريكي، في وقت سابق، أعطيا الموافقة على بيع دبابات أبرامز إلى بولندا.

وقال الجيش البولندي في وقت سابق، إن تلك ستكون أكبر عملية شراء أسلحة في تاريخ الجيش البولندي، ولا تخفي الوزارة حقيقة أن الدبابات ستنتشر في الجزء الشرقي من البلاد، وخاصة في الفرقة الميكانيكية 18 ولواء الدبابات الأول.

المصدر: روسيا اليوم