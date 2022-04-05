الرئيس عون تبلغ من سبيتري زيارة البابا فرنسيس لبنان في حزيران – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2022 - 19:30

الرئيس عون تبلغ من سبيتري زيارة البابا فرنسيس لبنان في حزيران

منذ 2 ساعة 5 April، 2022
ميشال عون
لبنان

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري الذي سلمه رسالة خطية اعلمه فيها ان “قداسة البابا فرنسيس قرر زيارة لبنان في شهر حزيران المقبل، على ان يصار الى تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها وموعد الإعلان عنها رسمياً، بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي”.

واعرب الرئيس عون عن سعادته “لتلبية قداسة البابا الدعوة التي كان جددها له لزيارة لبنان خلال لقائهما الأخير في الفاتيكان يوم الاثنين 21 آذار الماضي”، مشيرا الى ان “اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة منذ مدة، للتعبير عن امتنانهم لمواقف قداسته تجاه لبنان وشعبه، وللمبادرات التي قام بها، والصلوات التي رفعها من اجل إحلال السلام والاستقرار فيه، والتضامن مع شعبه في الظروف الصعبة التي يمر بها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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