دول عربية مهددة بـ”مستنقع الديون”

حذرت مؤسسات مالية وبحثية دولية من اضطرابات اقتصادية عنيفة واحتمالات التخلف عن سداد الديون في العديد من الدول العربية، بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتراكمات أضرار كورونا وسياسات الاقتراض غير المسبوقة التي اتبعتها بعض البلدان مثل مصر.

وأشارت إلى احتمال حدوث أزمات سياسية واجتماعية، إذ قد تشهد دول عربية اضطرابات جديدة، لكن الوضع سيكون “انتقامياً” من الفئات التي هوت للفقر، إذ تفصل أشهر قليلة تونس عن التخلف عن سداد الديون، بينما أضحت أزمة لبنان أكثر حدة من دول الحرب.

وجرت تحركات سريعة في عدة عواصم خليجية خلال الأيام الأخيرة من مارس/آذار الماضي، لتقديم دعم سخي مباشر وغير مباشر إلى مصر، التي تعرضت لانكشاف مالي ومعيشي بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتسببها في هروب مليارات الدولارات من الأموال الساخنة المستثمرة في الديون الحكومية وسوق المال، فضلاً عن تضرر موازنة البلاد من قفزات الأسعار العالمية، بينما تعاني بالأساس من فجوة تمويلية مزمنة تقدر بأكثر من 17 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2021-2022.

وتفصل أشهر قليلة تونس عن التخلف عن سداد ديونها، وفق أحد أكبر بنوك الاستثمار العالمية، محذراً من صعوبات مالية، بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها وعدم القدرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية.

وفي لبنان، من سويسرا الشرق إلى أكثر تأزماً من دول الحروب العربية، وواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.. هكذا أضحى الوضع في أقل من ثلاث سنوات على بدء الانهيار.

المصدر: مواقع