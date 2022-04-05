قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 3 شبان فلسطينيين خلال الاعتداء على الأهالي في منطقة باب العامود في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2022 - 01:50

قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 3 شبان فلسطينيين خلال الاعتداء على الأهالي في منطقة باب العامود في القدس المحتلة

منذ 2 ساعة 4 April، 2022
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