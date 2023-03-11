قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل فتاة فلسطينية في منطقة باب العامود بالقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2023 - 13:48

قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل فتاة فلسطينية في منطقة باب العامود بالقدس

منذ 2 ساعة 11 March، 2023
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