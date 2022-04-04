قوات الاحتلال الصهيوني تطلق قنابل الغاز تجاه الشبان الفلسطينيين في محيط باب العامود بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2022 - 23:30

قوات الاحتلال الصهيوني تطلق قنابل الغاز تجاه الشبان الفلسطينيين في محيط باب العامود بالقدس المحتلة

منذ 2 ساعة 4 April، 2022
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