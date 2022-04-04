رحمة حيا سعي وزير الاشغال إلى تزفيت طريق ضهر البيدر

علق النائب السابق اميل رحمة على بيان “تجمع شباب بعلبك – الهرمل”، المطالب بتعبيد طريق ضهر البيدر المنكوب، فقال: “إنني، إذ أضم صوتي الى صوت أحبائي في التجمع، أحيي وزير الاشغال العامة علي حميه الذي منذ تعيينه وزيرا، باشر بتصميم وجدية تزفيت الطريق على مداه كله وقد عرفت منه، انه استطاع ان يحصل على 19 مليار ليرة لاصلاح طريق ضهر البيدر”.

وحيا “أهالي زحلة والقضاء، وبخاصة النائب قيصر المعلوف الذي مد الطريق بالزفت لتغطية الحفر على حسابه الخاص منذ عامين، وقد أراد منذ أسبوع أن يعيد الكرة قبل أن يعرف بأن الوزير حميه قد توصل لرصد المبلغ اعلاه”.

وختم: “التحية موصولة لأبناء البقاع الغربي الذين يهتمون أيضا بهذه الطريق الدولية الحيوية، وهذا ما سمعته مرارا على لسان الوزير الصديق عبد الرحيم مراد، الذي أبلغني مرة بنيته تشكيل لجنة من نواب البقاع كله، ليصبوا كل الاهتمام وبشكل دائم لكي يبقى هذا الطريق مجهزا بالكامل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام