زياد النخالة :العـدو إلـى زوال و المقاومــة هـي الخيــار

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة إن:” الهمة المباركة تسكن كل الضفة الغربية الباسلة من شمالها إلى جنوبها، ويبدع المجاهدون ويسجلون أروع نماذج التضحية وأروع نماذج البطولة”.

وأضاف في كلمة له اليوم السبت في وداع شهداء جنين وذكرى معركة جنين الكبرى:” أنحني بكل ما أملك من قوة أمام إخواني وأحبائي الشهداء الذين ارتقوا فجر أمس في جنين، وكل الشهداء”.

وتابع بالقول: “في شهرِ رمضان المبارك الذي كتب فيه علينا الصيام.. كما كتب علينا القتال.. جمع الشهداء الليلة الماضية بين آيتين.. آية القتال وآية الصيام”.

واعتبر النخالة: “في ظلال الذكرى العشرين لمعركة مخيم جنين الكبرى.. ستبقى المعركة شاهداً على بطولات الشعب الفلسطيني ومقاتليه”.

وأضاف:”بالأمس القريب كان ضياء وكان أبناء النقب وأُم الفحم واليوم سيف وخليل وصائب فالآتي أعظم طالما لدينا أمثال هؤلاء الفرسان، الذين يحولون بإرادتهم ودمائهم أيامنا الحزينة إلى أيام عز وانتصار”.

المصدر: فلسطين اليوم