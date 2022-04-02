قوى الامن: توقيف شخصين سرقا أسلاكا كهربائية من داخل أحد الفنادق في الروشة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 26-3-2022، ادعى وكيل أحد الفنادق في محلة الروشة لدى فصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت، عن إقدام مجهولين على الدخول الى الباحة الخلفية للفندق وسرقة اسلاك كهربائية.

على الفور، انتقلت دورية من الفصيلة إلى المكان، حيث تبين لها أن الفاعلين استغلوا توقف الفندق عن استقبال الزبائن، وأقدموا على سرقة الأسلاك الكهربائية الصغيرة الحجم، فيما لم يتمكنوا من قطع وسرقة الكابلات الكبيرة. كما عثرت على الأدوات التي استخدمت في العملية مخبأة في مسرح الجريمة.

نتيجة المتابعة والمراقبة الدقيقة، وبعد التنسيق بين الفصيلة المذكورة وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي ومفرزة استقصاء بيروت، تم توقيف أحد المشتبه فيهم بالجرم المشهود اثناء معاودته محاولة سرقة الاسلاك الكهربائية الكبيرة من داخل الفندق، ويدعى: ح. ق. (مواليد العام 1986، لبناني)، وفر شريكه الى جهة مجهولة.

باستماعه، اعترف بقيامه بعملية السرقة بالإشتراك مع: (و. ح.، مواليد العام 1983، لبناني)، الذي ألقت القبض عليه إحدى دوريات مفرزة استقصاء بيروت.

بالتحقيق معه لدى فصيلة الروشة ومواجهته بالأدلة، اعترف أيضا بالسرقة. وقد تبين أنهما من أصحاب السوابق بجرائم سرقة ومخدرات. أودعا مع المضبوطات القضاء المختص بناء على إشارته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام