البابا فرنسيس يرجح إمكانية زيارته إلى أوكرانيا

أكد بابا الفاتيكان فرنسيس أنه ينظر في إمكانية زيارة العاصمة الأوكرانية كييف، على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أراضي هذا البلد.

وأكد مراسل قناة NBC الأمريكية، كلاوديو لافانغا، على حسابه في “تويتر”، أنه سأل البابا فرنسيس، على متن طائرته المتوجهة إلى مالطا اليوم السبت، عما إذا كان ينظر في إمكانية زيارة كييف، مضيفا أن البابا رد على هذا السؤال بالقول: “نعم، هذا الأمر مطروح على الطاولة”.

وجاء هذا الكلام بعد عقد البابا فرنسيس صباح اليوم اجتماعا مع مجموعة من اللاجئين الأوكرانيين في روما.

ويأتي ذلك على خلفية ورود أنباء عن تلقي البابا فرنسيس في الأسابيع الأخيرة دعوات لزيارة كييف، خصوصا من قبل عمدة العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو.

المصدر: وكالات