مكتب الإمام الخامنئي في ايران يعلن الاحد اول ايام شهر رمضان المبارك

اعلن مكتب الإمام السيد علي الخامنئي أن يوم الاحد هو اول ايام شهر رمضان المبارك.

وقال المكتب إنه “وفقا لاعلان لجان الاستهلال وفرق الرصد التابعة لمكتب قائد الثورة الاسلامية في انحاء البلاد، التي بادرت الى عملية الاستهلال باجهزة الرصد في غروب الجمعة، فان رؤية هلال شهر رمضان المبارك لم تثبت في غروب الجمعة”.

واضاف المكتب “بناء على ذلك فان شهر شعبان يكون 30 يوما وستكون غرة شهر رمضان 1443 ه.ق يوم الاحد (3 نيسان/ابريل)”.

وفي لبنان، أعلن مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي، أنه يوم غد السبت المتمم لشهر شعبان المعظم، ويوم الأحد هو أول أيام شهر رمضان الكريم.

المصدر: وكالة تسنيم