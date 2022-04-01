مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: السبت هو المتمم لعدة شهر شعبان المعظم والأحد هو الأول من شهر رمضان المبارك – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2022 - 21:44

مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: السبت هو المتمم لعدة شهر شعبان المعظم والأحد هو الأول من شهر رمضان المبارك

منذ 1 ساعة 1 April، 2022
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