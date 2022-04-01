الشيخ الخطيب في رسالة شهر رمضان: المطلوب الحد من جشع تجار الحروب والازمات

توجهَ نائبُ رئيسِ المجلسِ الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب بالتهنئةِ والتبريكِ الى الامةِ العربيةِ والاسلاميةِ بحلولِ شهرِ رمضانَ المبارك.

وفي كلمةٍ له في استقبالِ شهرِ رمضانَ المبارك دعا الشيخ الخطيب اللبنانيينَ الى التكاتفِ والتكافلِ الاجتماعي ومدِّ اليدِ للفقراءِ والمحتاجينَ في الشهرِ الفضيل.

واضاف الشيخ الخطيب “المطلوب الحد من جشع تجار الحروب والازمات الذين يستغلون الفرص وخصوصا في المناسبات لزيادة اسعار المواد الغذائية كما يحصل كل عام عند حلول شهر رمضان”، وتابع ان “هؤلاء المجرمين حولوا بجشعهم هذا الشهر من شهر للرحمة إلى شهر للنقمة، وكذلك حال سائر القطاعات وخصوصا قطاع الاستشفاء”.

وقال الشيخ الخطيب “المطلوب في هذا الظرف الاستثنائي اقتصارها على التكلفة على الاقل حيث بات بات المواطنون عاجزين عن دفع فواتيرها، خصوصا مع تخلي الجهات الضامنة عن دفع ما يتوجب عليها تهربا او عجزا، فضلاً عن دفع الارباح حيث فاقم هذا القطاع الارباح الهائلة في المرحلة السابقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام