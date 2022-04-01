وزارة الطاقة حددت تسعيرة الاشتراكات بالمولدات عن النصف الثاني من شهر آذار

حددت وزارة الطاقة والمياه في لبنان الجمعة تسعيرة الاشتراكات بالمولدات الخاصة عن النصف الثاني من شهر آذار 2022.

وجاءت التعرفة كالاتي: “استثنائيا، وبعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط العالمية وانعكاسه على سعر المحروقات في لبنان، أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن النصف الثاني من شهر آذار هو التالي:

9.722 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر: قدرة 5 أمبير: 25.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x9.722 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 60.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 9.722 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

10.695 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:

– قدرة 5 أمبير: 25.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 10.695 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 60.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 10.695 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– تضاف 35.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي”.

ودعت الوزارة “أصحاب المولدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات”، وأعلنت أنها “أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كتبا حول تسعيرة النصف الثاني من شهر آذار 2022 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة”.

وأوضحت أنه “في ما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase)، ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال، اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي 95.000 ليرة وليس 305.000 ليرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام