وزير حرب الاحتلال يستدعي 300 جندي احتياط خشية تجدد العمليات

قرر وزير حرب الاحتلال بيني غانتس، اليوم الجمعة، استدعاء 300 جندي احتياط، وفق ما كشفته القناة العبرية السابعة.

وقالت القناة، إن:” غانتس، أمر تجنيد مئات الجنود للانضمام الى ما يسمى قوات “حرس الحدود” لتعزيز الامن، مشيرة إلى أن القرار يقضي بتجنيد 300 جندي وذلك بطلب من شرطة الاحتلال لمدة شهر”.

وأمس، جرى توافق بين رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت ووزير جيشه بيني غانتس بالإضافة لوزير الامن الداخلي ومفتش عام الشرطة لإقرار إضافة عاجلة على ميزانية الشرطة بقيمة 181 مليون شيقل وذلك لتغطية النفقات العاجلة للحفاظ على الامن.

وتشمل الميزانية شراء 6500 سترة واقية و 4000 خوذة و 40 دراجة نارية وذلك لغايات مواجهة موجة العمليات الحالية.

المصدر: فلسطين اليوم