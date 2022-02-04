ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير: زيارة مجرم الحرب الصهيوني بيني غانتس للبحرين تضمر شرًّا للمنطقة

اعلن المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير ان زيارة وزير الحرب في حكومة الاحتلال الاسرئيلي بيني غانتس للبحرين “تضمر شرًّا للمنطقة”.

واضاف الائتلاف في بيان إنّ هذه الزيارة “ليست إلّا بداية احتلال يتيح للكيان الصهيوني التمدّد عسكريًّا في الشرق الأوسط، وهي تضمر الشرّ للمنطقة بشكل عام، وتشكّل خطورة على أمن البحرين القوميّ بشكل خاصّ، ويتحمّل مسؤوليّتها حكّام آل خليفة الذين خانوا الشعب والأمّة”.

وشدد على ان “تطبيع النظام الخليفيّ مع العدو الصهيوني واتفاقيّاته السافرة والمعادية للأمّتين العربيّة والإسلاميّة تبقى فقط في قصوره، ولا تمثّل سوى هذا الديكتاتور المأزوم والمهزوم حمد آل خليفة ومن يدور في فلكه، وشعبنا بريء منها.”

المصدر: ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير