الشيخ القطان التقى الشيخ قاسم: التطبيع لن تقوم له قائمة والشعب الفلسطيني سيبقى مقاوما

زار رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ احمد القطان، نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مكتبه، وناقش المجتمعون آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والداخلية لاسيما ملف الانتخابات النيابية في لبنان،

وبعد اللقاء صرح الشيخ القطان “تشرفت بزيارة الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، الذي لمست منه ومن قيادة حزب الله كالعادة، حرصا شديدا على لبنان وعلى البقاع تحديدا، وأن إجراء الانتخابات في موعدها هو مطلب أساسي لكل القوى الوازنة في هذا البلد سيما حزب الله الذي أنهى كل التحضيرات لهذه الانتخابات المرتقبة، والتي نأمل أن تكون على مستوى رؤى وتطلعات كل الشعب اللبناني، بخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها كل اللبنانيين، فنحن بأمس الحاجة لمجلس نيابي جديد يكون على مستوى التحديات التي يتعرض لها هذا البلد”.

اضاف “لقد اكدنا مع سماحته وجوب حفظ معادلة (الشعب والجيش والمقاومة)، لأنها المعادلة الأساس من أجل بقاء لبنان قويا عزيزا مواجها لكل التحديات سيما ما نراه وللأسف من تحديات العدو الصهيوني بالنسبة للبنان، والذي يجب أن لا ننسى أبدا حتى ونحن نحضر للانتخابات تهديدات هذا العدو الصهيوني، ونحيي في الوقت ذاته بطولات الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة التي تؤكد المؤكد عندنا، من أن التطبيع لن تقوم له قائمة، وأن الشعوب العربية والشعب الفلسطيني سيبقى مقاوما، وستبقى حركات المقاومة هي الحركات التي تحفظ عزة وكرامة وقوة كل البلدان المغتصبة أرضها سيما فلسطين المحتلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام