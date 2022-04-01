سفينة محملة بالذرة وصلت الى مرفأ طرابلس

وصلت الى مرفأ طرابلس، صباح اليوم الجمعة، السفينة magnum Energy الآتية من الارجنتين والمحملة بـ33400 طن من الذرة وكسبة الصويا لشركات لبنانية تستعمل هذه المواد.

وتأتي هذه السفينة الى مرفأ طرابلس من احدى دول اميركا الجنوبية كتعويض للسوق اللبنانية عن البضائع الاوكرانية.

وأدلى مدير مرفأ طرابلس احمد تامر بتصريح اكد فيه ان “مرفأ طرابلس هو من المرافئ الوحيدة في لبنان والمنطقة، القادر على استقبال سفن الصب الجاف الضخمة، ويصل عمق المياه في المحطة الخاصة بالحبوب الى 15 مترا، وبالتالي فهو مؤهل لاستقبال اكبر وأضخم السفن في العالم.

المصدر: موقع المنار