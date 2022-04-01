اليابان تفرض عقوبات جديدة على كيانات روسية بحجة انتهاك نظام العقوبات ضد كوريا الشمالية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2022 - 08:24

اليابان تفرض عقوبات جديدة على كيانات روسية بحجة انتهاك نظام العقوبات ضد كوريا الشمالية

منذ 1 ساعة 1 April، 2022
اليابان
اليابان
أخبار دولية - اليابان

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن السلطات فرضت عقوبات على أربع منظمات وثلاثة أفراد من روسيا، بمزاعم انتهاك نظام العقوبات ضد كوريا الشمالية.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الجمعة: “تم فرض عقوبات ضد أربع منظمات وثلاثة أفراد من روسيا.. القيود الجديدة تعود لانتهاكات نظام العقوبات ضد كوريا الديمقراطية (الشمالية)”.

وتضم القائمة 4 مواطنين روس، بالإضافة إلى شركات، “Apollon LLC” و”Parsek LLC” و”RK Briz” و”Zil-M LLC” .

وذكر البيان أن سبب فرض العقوبات هو أنها “مرتبطة بأنشطة محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن برنامج الصواريخ لكوريا الشمالية”.

المصدر: وكالات

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