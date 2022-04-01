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April 1 2022 - 00:46

وزير الخارجية الأوكراني: بعض الدول الغربية تعبت من العقوبات ضد روسيا

منذ 46 mins 1 April، 2022
وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا
أخبار دولية - اوكرانيا

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن”بعض الدول الغربية تعبت من العقوبات ضد روسيا”.
وقال كوليبا في حديث لقناة “تي في إن” البولندية، يوم الخميس: “صراحة، أرى أن بعض الدول تعبت من العقوبات، لكن بولندا ليست واحدة منها”.

وأضاف أن “بولندا في الطليعة في ما يتعلق بتشديد الضغط على روسيا”.

وتابع: “لكنني أرى هذا الإرهاق والرغبة في تفادي المزيد من العقوبات التي من شأنها أن تضرب الاقتصاد الورسي بالفعل”.
وأشار إلى أن كييف تبذل جهودا “لتجاوز هذا الإرهاق”، وتوضيح الموقف الأوكراني بشأن “ضرورة عمل المزيد”.

المصدر: نوفوستي

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